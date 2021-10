Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung am späten Samstagabend ist ein 28-Jähriger in Heidelberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprachen zwei bisher unbekannte männliche Personen gegen 23.45 Uhr den 28-Jährigen in Höhe der Hauptstraße 56 an. Im Gespräch versuchten die Unbekannten, die Halskette des 28-Jährigen zu klauen, wodurch dieser im Gesicht leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-1700 bei der Polizei zu melden.

