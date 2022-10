28-Jähriger unter Einfluss von Drogen zu schnell gefahren

Heidelberg. Am Montagmittag in Heidelberg ist ein 28-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten ihn Beamte der Verkehrspolizei Heidelberg, nachdem dieser auf der Speyerer Straße auffälligerweise zu schnell gefahren ist. In Folge der Kontrolle stellten die Beamten mehr Anzeichen für den Einfluss von berauschenden Mitteln fest. Die Weiterfahrt wurde beendet. Folglich musste der 28-Jährige zur Blutentnahme auf die Dienststelle der Polizei gebracht werden. Der Fiat-Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

