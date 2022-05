27 Millionen Euro für die Wissenschaft

Heidelberg. Rund 27 Millionen Euro Fördergelder fließen in den kommenden vier Jahren in die Sonderforschungsbereiche der Medizinischen Fakultät. Das kündigt das Uniklinikum Heidelberg in einer Pressemitteilung an. Die Fördergelder stiftet dabei die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Fördermittel fließen dabei in einer dritten Periode in die Infektionsforschung. Neu hinzukommt wiederum ein Sonderforschungsbereich zur Herzforschung. „Die Entscheidung der DFG würdigt ihre exzellente wissenschaftliche Arbeit und die zukunftsweisenden Konzepte“, betont Hans-Georg Kräusslich, Sprecher des Zentrums für Virologie der Medizinischen Fakultät Heidelberg in der Pressemeldung (Bild oben).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Therapieformen entwickeln

Der neue Sonderforschungsbereich „Molekulare Schaltkreise von Herzerkrankungen“ macht es sich zum Ziel, Grundlagen für neuartige maßgeschneiderte Therapie von angeborenen und erworbenen Herzerkrankungen zu legen. Damit das gelingt, werden Daten über den Einfluss der Umwelt auf Gene und ihre Produkte auf den Stoffwechsel untersucht, sowie die Daten über Krankheitsbilder, um daraus mithilfe von computergestützten Netzwerk-Analysen die neurologischen Schalter für Krankheitsentstehungen zu identifizieren. Durch die Sammlung dieser Daten sollen schließlich neue Therapien entwickelt und nutzbar werden. „Um die Therapien bei Herzerkrankungen voranzubringen, benötigen wir dringend zielgerichtete und maßgeschneiderte Behandlungsansätze, welche die Entstehung der Erkrankung unterbinden“, sagt Johannes Backs, Direktor des Instituts für Experimentelle Kardiologie an der Medizinischen Fakultät (Bild unten).

Die Fördermittel für den bestehenden Sonderforschungsbereich der Infektionsforschung dienen dazu, zu ermöglichen, die Wechselbeziehungen von Krankheitserregern und Wirt zu untersuchen. In diese Forschung flossen in zwei vorangegangenen Förderperioden bereits 10,8 Millionen und 13,1 Millionen Euro. vs (Bilder: Medizinische Fakultät)