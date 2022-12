27-jähriger Mann kollidiert in Heidelberg mit Polizeifahrzeug - zwei Verletzte

Heidelberg. Ein 27-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug vor dem Polizeirevier in Heidelberg-Rohrbach, in ein Polizeiauto gekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem geparkten Dienstwagen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 27-Jährige in ein Krankenhaus. Über das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nichts Näheres bekannt. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden. Die exakte Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ursachenermittlung hierzu dauert weiter an. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an den Pkw kam es bis zur Beendigung der Unfallaufnahme im Bereich der Bürgerstraße, zwischenzeitlich zu geringfügigen Beeinträchtigungen für den übrigen Verkehr.

