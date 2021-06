„27. Heidelberger Literaturtage“ gestartet

Ein bisschen ist es doch da, das Flair des ehrwürdigen Spiegelzelts: Eine große Foto-Projektion aus Vor-Corona-Zeiten auf die Bühne des „Augustinums“ im Stadtteil Emmertsgrund macht es möglich. Es scheint, als höre man die alten Holzbänke knarzen - selbst, wenn man die Eröffnung der „27. Heidelberger Literaturtage“ daheim am eigenen Bildschirm verfolgt. Bis 13. Juni stehen rund 30 Lesungen, Diskussionen und weiteren Veranstaltungen auf dem Programm. In Hybridform live vor Ort oder im Stream kann man dabei sein, wenn man sich vorab Karten reserviert (auch für die kostenlosen Formate).

AdUnit urban-intext1

Echten Applaus - das hat man lange vermissen müssen. Jetzt gibt es ihn von bis zu 100 Sofas aus im Theatersaal der Seniorenresidenz. Verdient haben es die Akteure allemal. Unter Pandemiebedingungen ein international besetztes Festival zu kuratieren, erfordert viel Energie, Mut - und vermutlich auch Nerven.

Produktionsleiter Georg Bachmann und Kulturamtsleiterin Andrea Edel begrüßen die Gäste am Eröffnungsabend nach dem Grußwort von Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Wir sind eine so reiche Unesco City of Literature“, freut sich Edel. Dank geht unter anderem an den ehrenamtlichen künstlerischen Beirat, der das Programm ausgewählt hat.

Jesús Ortega aus der Unesco-Literaturstadt Granada zitiert „Don Quichotte“ von Miguel de Cervantes: Wer viel liest und viel reist, sieht viel und weiß viel. Reisen ist nach Beginn der Pandemie erst langsam wieder möglich, lesen ging immer.

AdUnit urban-intext2

Bis 2016 hatte Verleger Manfred Metzner die Literaturtage mit einem Kreis von Buchhändlern, Autoren und weiteren Literaturschaffenden organisiert. Nach seinem Rückzug übernahm das städtische Kulturamt die Organisation. Nach der rein digitalen Version im vergangenen Jahr gibt es nun erstmals die Hybridversion. Und das klappt technisch gut. Erste bange Chateinträge zur vereinbarten Startzeit bleiben nicht lange unbeantwortet, die Übertragung startet mit einer winzigen Verspätung, die auch im Spiegelzelt nicht der Rede wert wäre.

Ton und Bild klappen prima,. Bis pünktlich nach dem ersten Programmpunkt Moderatorin Katharina Borchardt daraufhin weist, dass nun die neuen Tickets angeklickt werden müssen. Dort, im „neuen“ virtuellen Raum unterhält sie sich dann mit Autor Markus Ostermair („Der Sandler“, 2020), der einen vielbeachteten Roman über das Leben eines Obdachlosen in München publiziert hat. Acht Jahre schrieb der Bayer an dieser Geschichte. Das Obdachlosen-Milieu kennt er aus mehreren Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Obdachlosenhilfe und bei der Bahnhofsmission. Das im Hamburger Osburg-Verlag erschienene Debüt ist mit dem Tukan-Preis ausgezeichnet worden.

AdUnit urban-intext3

Noch spannend bleibt es im Finale um den Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr wird Lyrik ausgezeichnet: Sechs Teilnehmer, die es auf die Shortlist geschafft haben, haben am Mittwochabend ihre bis zu drei eingereichten Texte gelesen. Stefan Hölscher, Juliane Sophie Kayser, Felix Kunz, Silvana Marijanovic, Safak Sariçiçek und Jonathan Wilfling sind die Anwärter auf den mit 1000 Euro dotierten Preis. Lyrik ist jung, und junge Lyrik ist bunt: Das zeigt die präsentierte Auswahl. 120 Beiträge seien eingereicht worden. Ob streng an Versmaß gebunden oder frei, ob thematisch am klassischen Odysseus-Stoff orientiert oder an Jetztzeit aufgelesenen Alltagsbeobachtungen oder Queer-Themen festgemacht - die Finalisten geben ihren Zeilen durch ihre Stimme und ihren Vortragsstil zusätzlich Eindrücklichkeit mit auf dem Weg zur Entscheidung.

AdUnit urban-intext4

Am 7. Juli sollen der der Preis in der Heidelberger Stadtbücherei verliehen werden. Ein paar Tage zuvor werde der Name veröffentlicht, kündigen die Organisatoren an. Die Jury besteht aus Belmonte, Joscha Dinkel, Klaudia Rzeniczak, Kristin Peschutter, Lukas Schutzbach, Marina Garanin, Valentina Poveda und Williams Rothvoss-Buchheimer.

So barrierefrei, wie das Dabeisein vom heimischen Sofa klappt, sollte das Hybridformat der Literaturtage Mut zu Nachfolgemodellen machen: Denn auch nach der Pandemie wird es Menschen geben, die nicht ins wunderschöne Spiegelzelt kommen können.

www.heidelberger-literaturtage.de