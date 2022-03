27 000 Euro ergaunert

Dossenheim. Nachdem sich schon in der vergangenen Woche ein Trickbetrüger als angeblicher Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgegeben und so rund 30 000 Euro erbeutet hatte, nutzten Kriminelle jetzt erneut die dreiste Masche: Am Montag gegen 15 Uhr rief ein Unbekannter bei einer 70-Jährigen aus Dossenheim an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Mann teilte ihr mit, dass in jemand versuchen würde, unberechtigt Geld von ihrem Konto abzuheben. Damit er die Transaktion unterbinden könne, benötige er sofort ihre persönlichen Zugangsdaten.

Die Frau fiel auf den „Bankangestellten“ herein und teilte ihm die Daten mit. Der Trickbetrüger nutzte dies, um rund 27 000 Euro vom Konto seines Opfers zu transferieren. Erst im Laufe des Abends erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. pol/sko

