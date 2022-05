26-jähriger E-Scooter-Fahrer mit fast 1,1 Promille unterwegs

Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg hat in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte gegen 0.25 Uhr eine Streife einen jungen Mann in der Handschuhsheimer Landstraße. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zum Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seine Fahrt durfte der Fahrer im Anschluss natürlich nicht fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1