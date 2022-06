250-Kilogramm schwere Statue in Heidelberg-Rohrbach gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine 250 Kilogramm schwere Statue ist im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmittag von Unbekannten in Heidelberg gestohlen worden. Die in Beton eingelassene Statue wurde mit einer nicht bekannten Maschine aus dem Fundament gebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie die Polizei später hinzufügte, waren auf einem Feldweg im Stadtteil Rohrbach mehrere Figurenelemente angebracht. Davonwurde eine in einem Betonfundament gegossene Weinkelter-Statue entwendet. Die herzförmige Statue mit der Weinrebe und die Bank ließen die Täter zurück. Die Höhe des Diebstahlsschadens wird ersten Ermittlungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 zu wenden.

© Polizeipräsidium Mannheim

