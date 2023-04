25-Jähriger wird Opfer eines Angriffs in Heidelberg – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Zu einem körperlichen Übergriff ist es in Heidelberg am Freitag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Polizei gegen 20.20 Uhr zur Parkanlage der Kurfürsten-Anlage verständigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam ein wankender junger Mann entgegen. Durch diesen wurde bekannt, dass der 25-Jährige von einer unbekannten Person im Verlauf eines Streites eine Flasche in das Gesicht geschlagen bekommen hat.

Der Täter ist im Anschluss zu Fuß geflohen. Der Verletzte kam mit dem Verdacht eines Kieferbruchs in die Kopfklinik Heidelberg. Die Beschreibung des Täters konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06221 18570 zu melden.