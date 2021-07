25-Jähriger muss nach Sex-Attacke fünf Jahre in Haft

Heidelberg. Brutale Attacken auf zwei Frauen in kurzem Abstand sorgten im September 2020 in Heidelberg für Entsetzen – nun ist ein 25-Jähriger in einem Indizienprozess für eine der Taten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Mann am 5. September im Neuenheimer Feld eine Studentin sexuell drangsalierte und mit der Faust schlug und sprach ihn deshalb der sexuellen Nötigung und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig.

Vom Vorwurf, wenig später am nahen Neckarkanal eine Joggerin angegriffen und ins Wasser gestoßen zu haben, wurde er freigesprochen. Zwar möge man angesichts der Ähnlichkeit der Taten kaum an den Zufall glauben, dass zwei Täter mit ähnlicher Vorgehensweise fast zeitgleich unterwegs gewesen seien, so der Vorsitzende Richter Jochen Herkle. „Gleichwohl kommt es im Strafprozess nicht darauf an, was wir glauben.“ Man müsse zu einer Überzeugung kommen, die keine Zweifel zulasse. „Und diese Zweifel gab es.“ Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte im zweiten Fall Freispruch beantragt.

Der Angeklagte, der Herkle zufolge in seinem letzten Wort dargelegt hatte, die Studentin nicht angegriffen zu haben, verfolgte die Urteilsverkündung reglos und mit gesenktem Blick. Der in Saarbrücken geborene Deutsche wuchs laut Vorsitzendem Richter in „eher schwierigen familiären Verhältnissen“ auf und ging nach einer „beachtlichen schulischen Laufbahn“ zum Studium nach Kassel. Als die Beziehung zu seiner Freundin zerbrach, zog er zu einem Freund nach Leimen, wo er in einem Restaurant jobbte.

Mit der Faust zugeschlagen

Am Abend vor der Tat hatte er sich mit auswärtigen Bekannten zum Feiern in Heidelberg verabredet, wo er laut Herkle acht bis zehn Drinks genommen und vergeblich versucht habe, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Am Morgen um 7.30 Uhr sei er – inzwischen allein – im Neuenheimer Feld auf die Studentin gestoßen, die zum Wohnheim ging.

Nachdem er die Frau vergeblich gebeten habe, ihr Gesäß berühren zu dürfen, habe er sich scheinbar mit der „Ghettofaust“ von ihr verabschiedete, sie dann aber von hinten angefallen. Er habe sie berührt, in den Schwitzkasten genommen, zu Boden auf einen großen Stein gedrückt und ins Gesicht geschlagen. Nach weiteren Berührungen habe er erneut zweimal mit der Faust zugeschlagen, weil die junge Frau „um Hilfe, um ihr Leben schrie“, wie Herkle sagte. Als ein Zeuge zu Hilfe eilte, sei er geflüchtet. Später erzählte er unter anderem seinem Arbeitgeber, er sei in eine Schlägerei geraten.

DNA-Spuren an der Hose der Studentin führten die Fahnder zu dem 25-Jährigen, der schon 2017 wegen eines Übergriffs auf eine Frau aufgefallen war. „Es stimmen 14 von 16 DNA-Merkmalen mit seiner überein“, die fehlenden Merkmale seien bei einer Spur in der Nähe gefunden worden, so Herkle. Das Gericht baute auch auf die Aussage der Studentin, die Nebenklägerin ist und unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte. „Sie hat ihn als denjenigen identifiziert, der ihr das angetan hat.“ Die Versionen des Angeklagten, er sei von Freunden nach Hause gebracht worden und habe Erinnerungslücken, nannte Herkle gelogen. Er riet ihm, bei Rechtskraft des Urteils Hilfe zu suchen. Laut einem Sachverständigen seien Sexualität und Aggression bei ihm miteinander verknüpft. Wenn sich die Taten häuften, könne sich „die Frage der Sicherungsverwahrung“ stellen.

Schmerzensgeld von 6500 Euro

Der Studentin, die laut Gericht noch körperlich und psychisch unter der Tat leidet, wurde ein Schmerzensgeld von 6500 Euro zugesprochen. Den Freispruch im zweiten Fall begründete die Kammer damit, dass die 57 Jahre alte Joggerin den Mann nicht als Täter identifizierte und auch eine Täterkleidung beschrieb, die nicht bei ihm gefunden wurde.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen zeigte sich mit dem Urteil ebenso wie Nebenklagevertreter Silvio Käsler zufrieden. Die Anwältin des 25-Jährigen, Sandra Bauer, will mit ihrem Mandanten klären, ob Rechtsmittel eingelegt werden. Sie hatte auf Freispruch plädiert und dies unter anderem damit begründet, dass die an der Kleidung entdeckten DNA-Spuren zu 18 Menschen in Heidelberg passten.

