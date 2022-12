Wo ist Damian? 25-Jähriger aus Heidelberg vermisst

Heidelberg. Seit 29. Dezember gilt der 25-jährige Damian B. aus dem Neuenheimer Feld in Heidelberg als vermisst. Wie die Polizei mitteilte, meldeten die Angehörigen sein Verschwinden bei dir Polizei, da der junge Mann per Telefon oder Chat nicht mehr erreichbar gewesen sei und bis zu diesem Zeitpunkt regelmäßiger Kontakt bestanden habe. Die Polizei konnte den gesuchten auch in seiner Wohnung nicht antreffen, aus der nur wenige persönliche Gegenstände fehlen, so die Vermisstenmeldung.

Erste Ermittlungen der Polizei im persönlichen Umfeld haben keine Gründe für ein plötzliches Verschwinden oder mögliche Hinwendungsorte bekannt gegeben. Damian B. kann folgenderweise beschrieben werden: rund 1.75 cm groß, rund 80 bis 85 Kilogramm, braune Augen, kurze schwarze Haare. Der 25-Jährige soll eine oliv-grüne Winterjacke tragen und eventuell einen grauen Rucksack mit sich führen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621/174-4444.

Unter diesem LInk finden Sie ein Lichtbild des 25-Jährigen.