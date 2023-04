25-jähriger Autofahrer kracht in Baumstamm in Heidelberg

Heidelberg. Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf dem Gaiberger Weg (K 9710) zwischen Gaiberg und der Klingenteichstraße von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baumstamm gekracht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug als er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein stieß. Die Feuerwehr musste den jungen Mann aus dem stark deformierten Fahrzeug heraus schneiden. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen mit Knochenbrüchen und Platzwunden in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt in Höhe von etwa 20.000 Euro.

