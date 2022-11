24-Jähriger von Fahrgast in Heidelberg angegriffen

Heidelberg. Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch von einem Mann an der Bushaltestelle „ Rohrbach Markt“ in Heidelberg-Bergheim angegriffen worden. Er wollte gegen 18.45 Uhr in die Buslinie 23 zusteigen, als der Fahrgast die Einstiegstür versperrte, berichtet die Polizei. Auch auf Ansprache des Busfahrers reagierte der bislang unbekannte Mann nicht. Als der 24-Jährige schließlich versuchte, sich an ihm vorbei zu schieben, schlug ihm der Mann ins Gesicht und flüchtete aus dem Bus. Der 24-Jährige nahm die Verfolgung auf, um ihn zur Rede zu stellen. Der Angreifer drehte sich um und sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Während der Rettungsdienst den 24-Jährigen behandelte, gelang dem Mann die Flucht. Er soll etwa 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig gewesen sein. Er soll einen dunklen Teint gehabt und eine dunkelblaue Jacke und eine Kappe getragen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 3418-0 zu melden.