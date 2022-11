24-Jähriger unter Drogen am Steuer flüchtet vor Polizei in Heidelberg

Heidelberg. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer am Montag in Heidelberg-Bergheim vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten berichten, wollten sie den 24-Jährigen gegen 03.20 Uhr einer Kontrolle unterziehen, nachdem er an der Kreuzung der Kurfürstenanlage und der Rohrbacher Straße über Rot fuhr. An der Friedrich-Ebert-Anlage hielt der junge Mann an, wobei sein Beifahrer ausstieg und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizeikräfte konnten diesen jedoch noch einholen und festhalten. Indes war der 24-Jährige in seinem Wagen davon gefahren.

Erst im Bereich der Eppelheimer Straße konnten die Beamten den Wagen wieder ausfindig machen und den 24-Jährigen festnehmen. Auf dem Polizeirevier stellten sie fest, dass er Drogen konsumiert hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.