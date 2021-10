24-Jähriger leistet Widerstand in Heidelberg - zwei Beamte leicht verletzt

Heidelberg. Bei einem Streit in einer Heidelberger Gaststätte hat ein 24 Jahre alter Mann zwei Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr in einem Lokal in der Heugasse zunächst seine Rechnung nicht bezahlen. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten verweigerte der betrunkene 24-Jährige aus Ladenburg die Angabe seiner Personalien, weshalb er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Um dies zu vermeiden schlug und trat er in Richtung der Einsatzkräfte.

Dabei sprach er außerdem Drohungen und Beleidigungen aus. Um eine Selbstverletzung des 24-Jährigen zu verhindern, griffen die Beamten ein. Hierbei verletzen sich zwei Polizisten leicht. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann wurde auf einem Polizeirevier untergebracht. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.