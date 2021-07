23-Jähriger wird durch Messerstiche verletzt – zwei Täter flüchtig

Heidelberg. Ein 23 Jahre alter Mann ist in Heidelberg am frühen Freitagmorgen von zwei Unbekannten mit Messerstichen verletzt worden. Zuvor war der Geschädigte zusammen mit einem Bekannten um kurz nach Mitternacht vor einem Lokal in der Unteren Straße mit den beiden Unbekannten in eine Auseinandersetzung geraten. Durch die Messerstiche erlitt der 23-Jährige tiefe Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die behandelnden Ärzte schlossen Lebensgefahr aus.

Die beiden Unbekannten im geschätzten Alter von ungefähr 25 Jahren waren vom Tatort geflüchtet. Weiter wurden sie von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Täter war etwa 1,85 Meter groß und von stämmiger Figur. Er hatte braune Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Hose, einem weißen Shirt und einer braunen Jacke bekleidet.

Der zweite Täter soll rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Shirt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

