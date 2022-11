23-Jähriger mit Biergläsern in Heidelberger Lokal beworfen

Heidelberg. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Heidelberg am Sonntag musste ein 23-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen vier Uhr wurde der junge Mann in einem Lokal in der Lauerstraße mit Biergläsern beworfen und am Kopf verletzt, teilt die Polizei mit. Noch vor Eintreffen der Beamten war der bislang unbekannte Angreifer geflüchtet.

Der Mann soll auffällig groß gewesen sein, etwa zwei Meter, und einen dunklen Mantel mit einer Mütze der Marke „Beani“ getragen haben. Zeugen mit Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.