22.286 Briefwahlanträge für OB-Wahl in Heidelberg bearbeitet

Heidelberg. 107.500 Heidelbergerinnen und Heidelberger sind an diesem Sonntag bei der Wahl zum Oberbürgermeister stimmberechtigt. Die ersten haben ihr Kreuzchen bereits gemacht: Bis Freitagmittag waren 22.286 Briefwahlanträge bearbeitet worden, teilte ein Sprecher des Wahlausschusses auf Anfrage mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wahllokale sind ab 8 Uhr geöffnet und schließen um 18 Uhr. Ab 18 Uhr bietet die Stadt Heidelberg eine Ergebnispräsentation im Rathaus sowie per Livestream an. Gabriela Bloem, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Heidelberg, wird die Zwischenergebnisse aus den Wahllokalen vorstellen. Zwischen 19 und 19.30 Uhr verkündet Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses das vorläufige amtliche Endergebnis.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rathausspitze Zwölf Bewerber um Oberbürgermeister-Sessel in Heidelberg Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wahl So haben sich die Heidelberger OB-Kandidaten im "SNP dome" geschlagen Mehr erfahren Erster Wahlgang am 6. November Wahlcheck zur Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg 2022 Mehr erfahren



Wer die Übertragung im Rathaus verfolgen möchten, darf ab 17.30 Uhr in den Großen Rathaussaal (2. Obergeschoss im Rathaus) dabeisein. Eine weitere Leinwand wird direkt vor dem Rathaus auf dem Marktplatz aufgebaut.