22-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 22-Jähriger nach einem Streit in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, befand sich der Mann mit seinen Begleitern auf dem Heimweg durch die Heidelberger Altstadt, als die Gruppe aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit mit einer anderen Gruppe geriet. Der 22-jährige Mann konnte den Streit schlichten und wollte sich vom Ort des Geschehens entfernen, doch einer der Unbekannten schlug ihm ins Gesicht. Der Verletzte wurde in eine naheliegende Klinik gebracht, wo er wegen einer schweren Gesichtsverletzung operativ versorgt werden musste. Der Angreifer und seine unbekannten Begleiter konnten zwischenzeitlich fliehen.

Bei dem Täter handelt es sich nach Zeugenaussagen um einen etwa 25 Jahre alten und circa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann, mit leicht gebräunter Haut, Dreitagebart und dunklen, kurz rasierten Haaren. Hinweise zu anderen Personen aus der Gruppe des Täters liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern sowie zu deren Fluchtrichtung machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1741700 bei der Polizei zu melden.