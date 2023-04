22-jährige Autofahrerin kracht frontal in Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Heidelberg. Drei Fahrzeuge der Feuerwehr waren am Freitagabend in Heidelberg-Kirchheim auf dem Weg zu einem Einsatz, als eine Autofahrerin frontal in einen Wagen gekracht ist. Der Löschzug befuhr mit Blaulicht und Martinshorn die Speyerer Straße und bog nach links in die Pleikartstraße ein, berichtet die Polizei.

Nachdem zwei Fahrzeuge die Kreuzung passierten, übersah die 22-jährige Autofahrerin aus bisher unbekannten Gründen das dritte Einsatzfahrzeug. Durch den Frontalzusammenstoß erlitt die junge Frau einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Schaden am Feuerwehr-Fahrzeug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Auto der 22-Jährigen ist vermutlich ein Totalschaden mit geschätzten 40.000 Euro. Die Speyerer Straße war für eine Stunde lang gesperrt.