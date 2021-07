21-Jähriger mit Messer verletzt

Heidelberg. Die Polizei sucht einen Mann, der in der Nacht auf Samstag gegen 3.40 Uhr in der Heidelberger Altstadt einem 21-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen hat. Der Täter soll zuvor eine junge Frau an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse belästigt haben. Als der 21-Jährige einschritt, attackierte ihn der Täter mit dem Messer. Der Unbekannte floh mit zwei weiteren unbeteiligten Männern über die Ziegelgasse in Richtung Neckarstaden. Er soll etwa 30 Jahre alt und muskulös sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, einen schwarzen Vollbart und einen „Boxerschnitt“ (seitliche Haare ganz kurz, Deckhaare etwas länger). Zeugen melden sich telefonisch unter 06221/99 17 00. fab

