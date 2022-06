Heidelberg. Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg beim Ausweichen vor einem Falschfahrer gegen eine Steinmauer gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam ihm gegen 22.30 Uhr eine dunkle Limousine in Höhe von Am Gutleuthofhang auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige Porschefahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06221/991700 zu melden.

