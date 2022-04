21-jähriger Betrunkener greift Rettungssanitäter und Passanten an – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein 21-Jähriger ist in Heidelberg in einem Bus kollabiert und hat, als Hilfe nahte, einen Passanten und den Rettungssanitäter angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war in der Nacht auf Donnerstag ein Mann in einem Bus der Linie 33 an der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach-Süd kollabiert. Nachdem der Rettungsdienst vor Ort war, wollten die Sanitäter den Patienten vor Ort versorgen. Ein Passant sprach dem 21-Jährigen, der laut Polizei offenbar unter Alkohol und Betäubungsmitteln stand, gut zu. Daraufhin verpasste er dem Passanten einen Kopfstoß. Anschließend griff er einen der beiden Sanitäter mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritten an. Der 48-jährige Sanitäter wurde leicht verletzt. Den Sanitätern und weiteren Passanten gelang es, den Mann festzuhalten. Die Polizei nahm den Mann mit aufs Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ärztlichen Rat und richterliche Anordnung wurde der 21-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen und am Donnerstagmorgen entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs sowie Körperverletzung. Der durch einen Kopfstoß verletzte Passant und Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 34180 zu melden.

