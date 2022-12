Heidelberg-Altstadt. In Heidelberg ist am Samstagmorgen ein 21-Jähriger betrunken mit dem E-Scooter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Hauptstraße gegen 3.40 Uhr. Durch einen Atemalkoholtest konnten die Beamten einen Wert von 1.4 Promille feststellen. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

