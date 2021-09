Heidelberg. Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Montagnachmittag einen Unfall mit einer Straßenbahn in Heidelberg. Wie die Polizei mitteilte, übersah der junge Mann beim Abbiegen von der Grünen Meile eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kollidierte die Straßenbahn mit der linken Seite des Autos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

