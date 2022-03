21-jähriger Autofahrer überschlägt sich bei Gaiberg

Gaiberg. Ein Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei Gaiberg überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige gegen 13.50 Uhr auf dem Gaiberger Weg vom Kohlhof kommend in Richtung Gaiberg unterwegs gewesen. Er sei in einen Sekundenschlaf gefallen und links von der Fahrbahn abgekommen. Darauf riss er das Lenkrad nach rechts, überquerte beide Fahrspuren und fuhr einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen.

Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.