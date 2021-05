21-Jährige bei Unfall auf Speyerer Straße schwer verletzt, Polizei lobt Ersthelfer

Heidelberg.

Zwei Frauen sind bei einer Kollision am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, auf der Speyerer Straße verletzt worden; eine davon schwer. Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, wollte eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin vom Diebsweg kommend verbotenerweise über die Bus- und Taxispur die Speyerer Straße in Richtung Pleikartsförster Straße überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer jungen Fahrerin, die auf der Speyerer Straße stadtauswärts unterwegs war.

Bei Frauen wurden verletzt, die 21-jährige schwer. Sie wurden nach ihrer notärztlichen Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge sind laut Polizei Totalschaden und wurden abgeschleppt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Die Unfallstelle war bis kurz nach 14 Uhr voll gesperrt. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr rund um die Heidelberger Innenstadt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, Polizeibeamte waren zur Verkehrsregelung im Einsatz.

Wie die Beamten in einer Pressemeldung mitteilten, zeigte die Ampel nach dem derzeitigen Ermittlungsstand für die 21-jährige Skoda-Fahrerin beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Grünlicht. Dennoch werden Zeugen, die mit ihren Fahrzeugen ebenfalls stadtauswärts fuhren, den Unfall beobachteten und Informationen zur Ampelschaltung geben können, gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Die diensthabenden Beamten der Polizei sprachen zudem ein besonderes Lob an die vielen Ersthelfer aus, die sich sofort um beide zunächst in ihren Fahrzeugen eingeklemmten Frauen gekümmert hatten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und ihnen Beistand und Erste Hilfe leisteten.