Heidelberg. In der Heidelberger Bahnstadt geht ein neues Projekt in die Entwicklung: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung den Bebauungsplan für das Kopernikusquartier verabschiedet. 206 neue Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Auf 22 000 Quadratmetern sollen kleinere Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister angesiedelt werden.

Das neue Quartier umfasst die Fläche des ehemaligen US-Supermarkts „PX-Stores“ und liegt zwischen dem Czernyring im Norden, der Grünen Meile im Süden, dem Platz am Wasserturm im Osten und der Galileistraße im Westen. In zentraler Bahnstadt-Lage also, zumal der Hauptbahnhof und das Einkaufszentrums Westarkaden direkt nebenan liegen.

Mit Diringer & Scheidel, Kreer Development GmbH und Strabag Real GmbH werden drei verschiedene Investoren auf den drei Baufeldern tätig, teilte ein Sprecher der Stadt mit. „D & S“ gehen von einer Bauzeit von zwei Jahren aus. Auf einem 4970 Quadratmeter großen Grundstück an der Grünen Meile entsteht ein „Kopernikushof“ genannter Komplex: neun Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie 98 Wohneinheiten, davon 28 geförderte Mietwohnungen.

Bis Ende 2023 baut Kreer direkt am Einkaufszentrum Westarkaden Mietflächen von 6900 Quadratmetern; 5850 Quadratmeter für Büro- und 1020 Quadratmeter für Einzelhandelsflächen. Zwei neue Straßen entstehen, die Maria-Mitchell-Straße und die Kopernikusstraße. miro

