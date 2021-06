20-jähriger versucht in Handyladen einzubrechen und geht auf Polizeibeamte los

Heidelberg. Ein 20-Jähriger hat am Donnerstagabend versucht, in einen Handyladen in Heidelberg-Rohrbach einzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Als er es mit eigener Kraft nicht schaffte, sich Zutritt zu verschaffen, entnahm der Mann das Gitter eines Abflussschachtes von der Straße, um damit die Glastüre einzuschlagen. Auch das führte nicht zum Erfolg und der Mann flüchtete. Zeugen beobachteten ihn und alarmierten die Polizei.

Beim Eintreffen einer Streife wehrte sich der 20-Jährige mit Tritten gegen seine Festnahme und beleidigte die Beamten laut Polizei. Auf der Fahrt zum Revier schlug er im Auto mit dem Kopf gegen die Wand. Auch auf dem Weg in die Notarrestzelle versuchte er, wehrte er sich. Gegen drei Uhr hatte er sich beruhigt und wurde wieder entlassen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert rund 2,6 Promille.