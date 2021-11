20-Jähriger erbeutet auf Neckarwiese Geldbeutel von 14-Jährigem

Heidelberg. Ein 20-Jähriger soll in Heidelberg den Geldbeutel eines 14-Jährigen erbeutet haben. Der Beschuldigte wurde schließlich von der Polizei vorläufig festgenommen, teilte die Behörde am Samstag mit. Der Geschädigte hatte sich bei dem Vorfall am Freitagabend mit zwei Freunden am Spielplatz auf der Neckarwiese aufgehalten. Dabei hatte er seine Tasche in der Nähe von Tischtennisplatten abgelegt. Zwischenzeitlich war auch der 20-Jährige mit drei Begleitern vor Ort. Als diese sich entfernten, fiel dem 14-Jährigen auf, dass sein Geldbeutel fehlte.

Im Bereich des Bismarckplatz wurde die Gruppe einer Kontrolle einer Polizeistreife unterzogen, bei der der 20-Jährige das Portemonnaie in der Hand hatte. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier beendet waren, wurde der junge Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verdacht des Diebstahls ermittelt.