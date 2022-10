20-Jährige von Mann in Heidelberg körperlich angegriffen

Heidelberg. Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in Heidelberg-Bergheim einer 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau an dem 32-Jährigen auf dem Weg Richtung Römerkreisel vorbei gelaufen. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Passanten hielten den Angreifer fest bis die Polizei eintraf. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wird sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen.

