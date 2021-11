20-jährige Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend in Heidelberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 85-Jähriger die Straße "Im Neuenheimer Feld" in Fahrtrichtung Tiergarten, als in Höhe eines dortigen Studentenwohnheims eine 20-jährige Radfahrerin die Straße querte. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Die 20-Jährige stürzte in der Folge auf die Motorhaube des 85-Jährigen und anschließend auf die Fahrbahn.

Das Zweirad der jungen Frau prallte wiederum von dem Wagen des 85-Jährigen ab und gegen ein auf der Gegenfahrbahn haltendes Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Die 20-jährige Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 85-Jährige blieb unverletzt.