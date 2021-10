19-Jähriger mit gestohlenem Auto unterwegs

Heidelberg. Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto gefahren und von der Polizei angehalten worden. Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen in Heidelberg und stellten zudem fest, dass er keinen Führerschein besaß und das Auto vermutlich in der Nacht im Stadtteil Neuenheim entwendet hatte, nachdem er den Schlüssel auf dem Boden gefunden hatte. Am Auto wurden außerdem frische Unfallschäden festgestellt, weshalb nicht auszuschließen ist, dass der 19-jährige für eine oder mehrere Unfallfluchten in den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim verantwortlich ist.

Zeugen und Geschädigte können sich diesbezüglich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06221/991700 melden.