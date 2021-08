19-Jähriger in Klinik

Heidelberg/Eberbach. Schwere Verletzungen hat ein 19-Jähriger erlitten, der von mehreren Männern in Heidelberg getreten und geschlagen wurde. In Eberbach endete eine Prügelei ebenfalls blutig.

Der 19-Jährige geriet aus derzeit noch unbekannter Ursache am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Karl-Ludwig-Straße mit der sieben- bis zehnköpfigen Gruppe in Streit, wonach diese nach Mitteilung der Polizei auf ihr Opfer losgingen. Sie versetztem dem jungen Mann mehrere Schläge und Tritte ins Gesicht und gegen den Körper, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-17 00 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Auch in Eberbach endete ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern am Samstag gegen 14 Uhr am Bahnhofsplatz in einer blutigen Auseinandersetzung. Nachdem ein 56-jähriger und ein 57-jähriger Mann verbal aneinandergerieten, schlug der 56-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Durch die Schläge zog sich der Mann Verletzungen im Gesicht zu, welche durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden mussten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht der alarmierten Polizeibeamten. Bei dem 56-Jährigen stellten die Polizisten einen Wert von 1,76 Promille, bei dem Opfer einen Wert von 2,14 Promille fest. miro