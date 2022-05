Heidelberg. Eine 19-Jährige aus Heidelberg ist am Dienstagmittag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei berichtet, überzeugten zwei unbekannte Täter die junge Frau in zwei Telefongesprächen, dass ihre Identität im Zusammenhang mit Straftaten missbräuchlich genutzt worden sei. Um eine angebliche Strafe abzuwenden, kaufte sie Google-Pay-Karten im Wert von 1.100 Euro und gab die Codes an die Betrüger weiter.

