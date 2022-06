19-Jährige in Heidelberg angegriffen – Polizei sucht Täter mit Phantombild

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 12. Juni eine 19-Jährige in Heidelberg körperlich angegriffen – jetzt fahndet die Polizei mit Phantombild nach dem Täter. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte die Frau gegen 3.20 Uhr auf ihrem Nachhauseweg auf Höhe des Adenauerplatzes zur Gaisbergstraße an. Die Frau ging weiter, ohne auf das Gespräch einzugehen. Der Mann folgte ihr und redete weiter auf sie ein. Plötzlich stieß er sie über eine hüfthohe Mauer. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich. Der Angreifer drohte ihr mit geballter Faust. Als die junge Frau aufstehen und weiter gehen wollte, stieß er sie erneut gegen eine Türe und abgestellte Fahrräder. Im Verlauf des Geschehens warf der Gesuchte auch eine Glasflasche in die Richtung der 19-Jährigen, die auf dem Boden zersplitterte. Durch die herumfliegenden Glassplitter erlitt die junge Frau Schnittwunden am Bein. Kurz darauf ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Neben den Schnittwunden trug die Geschädigte mehrere Hämatome am Körper davon. Die Polizei fand den Täter bisher nicht und fahndet nun öffentlich nach dem Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei hat dieses Phantombild veröffentlicht und beschreibt den Täter wie folgt:

Männlich, ungefähr 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schwarze Hautfarbe, sprach fließend und akzentfrei Deutsch, dunkle lockige Haare ähnlich einer Afro-Frisur, trug ein hellblaues T-Shirt. Vor dem Angriff soll der Gesuchte ein Fahrrad mit sich geführt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 99 1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.