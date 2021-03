Rhein-Neckar. Die Verfolgungsjagd über die Autobahn am vergangenen Mittwoch hatte für Aufsehen gesorgt. In zum Teil halsbrecherischem Tempo jagte der 31-jährige Autofahrer über den Standstreifen der A 6 an ganzen Kolonnen von Lkw vorbei, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Überleitung auf die A 5 am Walldorfer Kreuz hatte er schließlich die Kontrolle über seinen VW Golf verloren und war in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Wie die Polizei nun ermittelte, hatte der Mann gleich mehrere Gründe, warum er nicht kontrolliert werden wollte: Der Mann aus dem Raum Köln steht im dringenden Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu handeln. Außerdem muss er sich wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Versicherungsschutz sowie der Urkundenfälschung verantworten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten Beamten den 31-Jährigen am Mittwoch gegen 11 Uhr kontrollieren und forderten ihn auf, dem Auto der Zivilstreife zu folgen. Zunächst sei der Mann auch gefolgt. An der Raststätte Hockenheim, wo er hätte kontrolliert werden sollen, sei er unvermittelt wieder auf die Autobahn zurückgekehrt und gab Vollgas. Er überholte mehrfach rechts und auf dem Standstreifen links vor ihm fahrende Autos und Lastwagen. Nachdem er am Walldorfer Kreuz auf die A 5 abbog, verlor er die Kontrolle und prallte frontal in die rechten Leitplanken. Die Polizei nahm in fest und begleitete ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Völlig demoliert war der VW am Ende der Verfolgungsjagd. © René Priebe

Im Auto fanden die Ermittler 18 Kilo Amphetamin. Außerdem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs im Erftkreis gestohlen wurden, der VW nicht zugelassen und ohne Versicherungsschutz war. Außerdem besitzt der Mann keinen Führerschein. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann gefährdet wurden. Telefon des Kriminaldauerdienstes: 0621/174 44 44. bjz