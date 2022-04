18-Jähriger wegen Bargeld erpresst - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Ein 18-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heidelberg wegen Bargeld von zwei unbekannten Tätern erpresst worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich gegen 0.10 Uhr dem 18-Jährigen und seinem 17-Jährigen Begleiter im Bereich der Bremeneckgasse/Zwingerstraße zwei männliche Personen in den Weg, von denen einer einen etwa einen halben Meter langen Stock in der Hand hielt. Er forderte den 18-Jährigen auf, ihm 50 Euro auszuhändigen. Die zweite Person soll sich eher im Hintergrund gehalten haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem der 18-Jährige angab, kein Bargeld dabeizuhaben, soll der unbekannte Täter verlangt haben, dass er seine Geldbörse vorzeigt. Zudem habe er den Stock kreisen lassen. Da in der Nähe eine Polizeistreife vorbeifuhr, ließ er ihn schließlich fallen.

Der Unbekannte mit dem Stock soll etwa 17 bis 18 Jahre alt sein, um die 180 cm groß und von massiger Statur. Nach Angaben der Polizei hat er dunkle, kurze Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zum zweiten Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er kleiner als der Unbekannte mit dem Stock gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.