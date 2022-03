Heidelberg. Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen betrunken am Steuer in Heidelberg unterwegs gewesen. Der junge Mann war durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

