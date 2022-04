18-Jähriger in Heidelberger Innenstadt geschlagen und verletzt worden

Heidelberg. Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Heidelberg mit Faustschlägen traktiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zusammen mit einem Begleiter gegen vier Uhr von der Unteren Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er in der Hauptstraße attackiert wurde. Der unbekannte Täter schlug dem 18-Jährigen untermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt mehrere Hämatome im Gesicht, blutende Wunden an Auge und Mund sowie eine Verletzung am Kinn, die genäht werden musste.

Laut Polizei ist vom Täter lediglich bekannt, dass er aus dem Raum Frankfurt kommt und in Begleitung einer weiteren männlichen Person war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/59-1700 zu melden.