18-Jähriger im Schlaf überfallen - Phantombild von Täter öffentlich

Heidelberg. Die Polizei sucht derzeit mit Hilfe eines Phantombildes nach einem Mann, der einen 18-Jährigen am Dienstag, 26. Juli in Heidelberg-Handschuhsheim ausgeraubt haben soll. Wie die Beamten mitteilen, soll der Täter den schlafenden jungen Mann in der Nacht zu Mittwoch überrascht und ausgeraubt haben, wobei der 18-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Die Tat ereignete sich auf einem Privatgrundstück zwischen der Tiergartenstraße und dem Mittelfeldweg.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er soll schwarze Haare, einen auffällig langen Bart und gebräunte Haut haben. Bei dem Überfall soll er eine lange dunkle Hose mit einem T-Shirt und einem Rucksack getragen haben. Das Phantombild ist hier zu finden.

Zeugen, die den Mann anhand des Bildes wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.