17- und 22-jährige Einbrecher leisten Widerstand gegen Festnahme

Heidelberg. Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei Einbrecher in Heidelberg festgenommen. Wie diese berichtet, hebelten beide Männer das Fenster einer Gaststätte in der Kleinschmidtstraße auf und klauten Bargeld. Ein Zeuge meldete die verdächtigen Personen, die beim Eintreffen der Beamten die Flucht ergriffen.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten der 17- und 22-Jährige gefasst und kontrolliert werden. Da beide Männer immer aggressiver reagierten, wurden ihnen Handschließen angelegt, wobei sie sich mit Tritten und Beleidigungen zu wehren versuchten. Die Beamten fanden ein gestohlenes Handy und geringe Mengen an Marihuana.

Beide Tatverdächtige gelangen nun zur Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln sowie dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.