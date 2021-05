17 Autos in Nußloch zerkratzt

Nußloch. Mit einem spitzen Gegenstand sind insgesamt 17 Autos in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) zerkratzt worden. Der Schaden an den betroffenen Autos liege bei etwa 15 000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrzeuge sollen am Donnerstag beschädigt worden sein – sie waren allesamt in Nußloch in der Kurpfalzstraße zwischen Hausnummer 14 bis 24 auf der rechten Fahrbahnseite geparkt. Alle Autos wurden an der Beifahrerseite zerkratzt, teilweise wurden nur Türen oder Kotflügel beschädigt, einige wenige Autos wurden seitlich komplett zerkratzt. Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Tätern. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/5709-122, melden. her/lsw

