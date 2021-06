16 Jahre alte Jugendliche vermisst - Polizei fahndet mit Bildern

Heidelberg/Frankfurt. Die 16 Jahre alte Chiara-Theresa V. (zu den Bildern) wird bereits seit vergangenem Freitag, 11. Juni, vermisst. Die Jugendliche hatte am Nachmittag gegen 17 Uhr nach einem Gespräch mit einer Ärztin eine Heidelberger Fachklinik in der Voßstraße im Stadtteil Bergheim, in der die Vermisste wegen einer Behandlung untergebracht war, verlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

AdUnit urban-intext1

In der Vergangenheit soll sich sie sich häufig im Bereich Frankfurt aufgehalten haben. Die Polizei schließt Kontakte in die dortige Drogenszene nicht aus. Die 16-Jährige könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Eine hilflose Lage sei nicht auszuschließen.

Die 16 Jahre alte Vermisste wurde wie folgt beschrieben: Bei einer Größe von etwa 1,76 Metern hat sie ein Gewicht von rund 77 Kilogramm und eine normale Statur. Die Haare trägt sie schulterlang. Sie weist Narben an beiden Oberarmen auf. Auffällig sollen die sehr langen, schwarzen Fingernägel sein. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Nike, einem grauen Hoodie und weißen Sneakern bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 und den Notruf 110 entgegen.

AdUnit urban-intext2