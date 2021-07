16-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Rhein-Neckar. Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 16-jähriger Rollerfahrer in Wiesloch mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war einer Streife am Dienstagabend aufgefallen, weil er auf der Walldorfer Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem zeigte das Fahrzeug laut einer Polizeimeldung von Mittwoch „eine deutlich erhöhte Geräuschentwicklung“. Als die Beamten den 16-Jährigen stoppen wollten, klappte dieser das Kennzeichen nach oben und raste – „rücksichtlos und ohne auf den Verkehr zu achten“ – davon. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Vater des Jugendlichen angetroffen werden. Dieser konnte ihn per Telefon zur Rückkehr bewegen. Der Roller wurde sichergestellt, gegen den 16-Jährigen wird ermittelt. her

