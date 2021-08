16-Jähriger bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Heidelberg. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung an der Haltestelle Tiergarten in Heidelberg am Samstag wurde ein 16-Jähriger verletzt. Die Polizei teilte mit, dass diese gegen 0.10 Uhr zum Hauptbahnhof gerufen wurde, nachdem der Jugendliche dort medizinischer versorgt wurde. Bei Eintreffen der Beamten hatte er eine blutige Nase. Seine sich ebenfalls vor Ort befindlichen Begleiter gaben an, dass es kurz zuvor am Tiergartenschwimmbad zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Personen gekommen sei. Alle Beteiligten wären anschließend, unabhängig voneinander, an der Haltestelle Tiergarten in den Bus gestiegen. Während die beiden Täter an der Haltestelle Betriebshof ausgestiegen wären, seien die Freunde mit dem verletzten 16-Jährigen bis zum Hauptbahnhof weitergefahren. Mithilfe einer genauen Personenbeschreibung konnten die Tatverdächtigen bei den Fahndungsmaßnahmen am Bismarckplatz gefunden und kontrolliert werden.

Die 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen wurden festgenommen und zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.