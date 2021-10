Heidelberg. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin hat Freitagnacht einen Unfall mit einem 62-jährigen Autofahrer in Heidelberg verursacht. Wie die Polizei mitteilte, missachtete sie an einer Kreuzung eine rote Ampel und kollidierte mit dem Auto. Die 16-Jährige verletzte sich dadurch leicht am Bein und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand nur geringer Sachschaden.

