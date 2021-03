Heidelberg. Die 16-jährige Britney wird seit dem 27. Januar 2021 vermisst. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Wohngruppe eines Kinder- und Jugendheims im Stadtteil Handschuhsheim zurückgekehrt und wird seitdem gesucht.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Mädchen mehrfach das Heim verlassen und war manchmal erst nach Tagen wieder zurückgekehrt. Mögliche Orte, an denen sie sich auffinden könnte, wurden ohne Ergebnis von der Polizei überprüft. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich Britney auch in anderen Bundesländern außerhalb Baden-Württemberg aufhält.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Britney. © pol

AdUnit urban-intext1

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174-4444 entgegen.