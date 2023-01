150.000 Euro für Ukraine gesammelt

Vor elf Monaten begann in der Ukraine Krieg. Auch in Heidelberg gibt es seither eine große Hilfsbereitschaft. In Kooperation mit der Deutsch-Ukrainischen-Gesellschaft sowie dem Deutschen-Roten-Kreuz haben die Rotary-Clubs der Unistadt inzwischen mehr als 150 000 Euro an Spenden für die Ukraine eingesammelt.

Hilfsgüter für die Ukraine werden weiterhin gepackt. © Michael Kleinemeier

Mit dem Geld wurden Medikamente, Krankenwagen und Hilfsgüter jeglicher Art in Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen in den ukrainischen Kriegsgebieten geliefert, berichtet Michael Kleinemeier, Präsident Rotary Clubs Heidelberg-Neckar. Außerdem sei im März 2022 ein Haus im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim angemietet. durch Sachspenden der Rotarier ausgestattet und so die Aufnahme von mehr als zwölf Geflüchteten ermöglicht. „Es ist der großartigen Spenden- und Unterstützungsbereitschaft der Rotarier sowie befreundeter Förderer zu verdanken, dass auf diese Weise konkrete wichtige Hilfe vor Ort und für Geflüchtete geleistet werden kann“, bedankt sich Kleinemeier.

Vor Weihnachten angekommen

Zuletzt seien 30 Hochleistungsstrom-Generatoren beschafft worden, mit denen die Stromversorgung besonders im Großraum Kiew aufrechterhalten werden kann. Unterstützt wird der Rotary Club Heidelberg-Neckar hierbei durch den Rotary Club Heidelberg-Schloss, der zehn Generatoren finanziert, während die übrigen 20 Generatoren sowie der Transport durch den Rotary Club Heidelberg-Neckar bezahlt werden. Die Generatoren erreichten rechtzeitig zu Weihnachten Kiew. Weitere Hilfsaktionen sind für den Jahresanfang geplant. Daneben engagiert sich der Rotary Club Heidelberg-Neckar mit seinen 50 Mitgliedern seit mehr als 15 Jahren für Bildung von Kindern, Soziales und internationale Projekte – zum Beispiel ist ein Grundstück mit Schulgebäude in Tansania gekauft worden.