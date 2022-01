15.000 Euro für Forscher

Heidelberg. Sarkome sind Tumoren der Knochen und Weichteile. Bei Kindern tauchen sie deutlich häufiger auf als bei Erwachsenen. Mit einer Spende von 15 000 Euro soll ermöglicht werden, dass diese Krebserkrankungen bei Mädchen und Jungen sowie Heranwachsende künftig besser verstanden werden. Der Verein SMARCB1 – er ist nach einem speziellen Gen benannt – unterstützt die Kinderkrebsforschung a mit unterschiedlichen Spendenaktionen. Im vergangenen Jahr kam auf diese Weise der fünfstellige Betrag zusammen.

Die Forschergruppe, die damit speziell unterstützt wird, ist die Arbeitsgruppe von Thomas Grünewald. Sie forscht an den molekularen Ursachen der Sarkome, um dann moderne, nebenwirkungsärmere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. „Viele Menschen haben noch nie von Sarkomen gehört, weil die Krankheit so selten ist. Deshalb hilft es nicht, auf die Initiative von anderen zu warten, man muss es selbst anpacken“, sagt Michael Wortmann, Vorsitzender von SMARCB1. Nach einem Fall in der eigenen Familie begann er sich dafür einzusetzen, diese Knochentumore stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Die Forscher haben eine molekulare Schwachstelle ins Visier genommen, die mehrere Sarkom-Unterarten gemeinsam haben: das defekte Gen SMARCB1. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation der Gene.